Intrigo Lukaku-Osimhen! CorSport: il Chelsea spara alto e non concede il prestito, il piano di Manna e Conte

Calciomercato Napoli. Osimhen out e Lukaku in: sarebbe questo il piano di Antonio Conte per sostitutire il centravanti nigeriano. Una doppia trattativa di mercato che, però, sta trovando diversi ostacoli sulla propria strada.

Ecco gli ultimi aggiornamenti dal Corriere dello Sport sulla possibilità di vedere Lukaku a Napoli al posto di Osimhen:

Adl spera di capitalizzare al massimo la partenza di Victor Osimhen, valutato 130 milioni di euro da contratto fino al 2026; e il Chelsea vuole fare lo stesso con Romelu Lukaku, legato ai Blues fino al 2026 ma acquisibile direttamente, con il suo consenso, per 37,5 milioni di sterline; più o meno 44 milioni di euro.

Lukaku, 31 anni, non sarà ceduto in prestito come a Inter e Roma, e andrà via soltanto a titolo definitivo. I Blues, entro il 30 giugno, hanno la necessità impellente di realizzare incassi e plusvalenze per soddisfare le regole del Fair Play finanziario inglese e rientrare nei parametri. Va da sé che i 37,5 milioni di sterline della clausola sarebbero manna dal cielo. Il Manna del Napoli, il direttore sportivo, però punta decisamente ad abbattere i costi e aspetta. L’Al-Ittihad, nel frattempo, è tra i club che fanno sul serio per Romelu: è alle prese con il nodo Benzema, vorrebbe portarlo in Arabia Saudita e pagherebbe la clausola per intero.