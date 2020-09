Intreccio Milik-Roma, Fonseca continua a bloccare i piani di ADL: le ultime

Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik e la Roma, resta tutto maledettamente in stand-by come racconta La Repubblica oggi in edicola:

Facile sarebbe vendere Dzeko, che Pirlo vuole alla Juve, ma partirà solo se s’incastrerà il domino col Napoli per lo scambio tra Ünder (più 5 milioni) e Milik. Insomma, più che dalla Roma dipende da De Laurentiis, che ha chiesto pure Veretout: qui però è sceso in campo Fonseca. Se la dirigenza ha posto un veto su Pellegrini e Zaniolo, per l’allenatore l’intoccabile è il mediano francese: la Roma non ascolterà offerte sotto i 40 milioni. Anche perché Fonseca, confermato per mancanza di tempo e di alternative, è oggi l’unica sponda tecnica con cui Fienga possa confrontarsi.