Interesse Napoli per Imeri del Servette: può essere il jolly di centrocampo, la situazione | ESCLUSIVA

Zielinski resta o va via? E che fine farà Fabian? In attesa di capire gli scenari che questo mercato rivoluzionario ci sta riservando, il Napoli già da tempo ha sondato le alternative pronte a sostituire sia Piotr che Fabian. Come riportato ieri da Sky, l'incontro per il rinnovo di Fabian non è andato a buon fine. Non più tardi di 10 giorni fa vi avevamo anticipato quale sarebbe stata l'offerta di De Laurentiis: 3,5 milioni netti più bonus per un totale di quasi 4 milioni. Per adesso le parti sono lontane, ma non è da escludersi un riaggiornamento (magari a mercato chiuso se non dovessero palesarsi offerte). E' nell'interesse di tutti non farsi la guerra, ma per l'ex Betis la situazione resta delicata. Su lo Celso si è detto uttto, ma tra i nomi che piacciono spunta anche un 2000 che si è messo in mostra con la sua nazionale ed anche nel campionato elvetico.

Imeri

Calciomercato Napoli: nuovo nome per il centrocampo

Tra i nomi attenzionati dal Napoli c'è anche quello di Kastriot Imeri, tuttocampista del Servette che nell'ultima stagione ha messo a segno 11 gol in 26 presenze. Dotato di un piede destro educato, batte anche calci di punizione, Imeri è nel database di Giuntoli e dei suoi collaboratori da diverso tempo. I costi dell'operazione non sono proibitivi in quanto il ragazzo ha solo un altro anno di contratto. Tatticamente Kastriot nasce mezzala d'inserimento ma all'occorrenza può giocare anche sulla trequarti ed anche sulle corsie esterne. Il Servette punta a cederlo per non perderlo a parametro zero. Imeri vanta già apparizioni sia con l'U-21 che anche nella nazionale maggiore svizzera. Imeri-Napoli, una pista da tenere d'occhio fermo restando che non parte sicuramente in pole.





Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli