Calciomercato- L’amministratore delegato nerazzurro, infatti, ha trovato l’intesa con Steven Zhang per rinnovare il proprio contratto fino al 2024. Con lui anche Ausilio, Baccin e Samaden. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i quattro dirigenti interisti non hanno alcun dubbio circa continuare la propria esperienza all’Inter e nei prossimi giorni metteranno nero su bianco il proprio rinnovo.