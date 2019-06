Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la presentazione del ritiro a Lugano. Il dirigente, però, non risponde alla domanda su Icardi. "E' prematuro azzardare qualsiasi ipotesi. Ci sarà una conferenza per rispondere a tutte le domande più difficili, per illustrare gli obiettivi e la rosa. Preferisco al momento non rispondere".