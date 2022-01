Inter scatenata: colpo in difesa, offerta di Marotta

Ultimissime notizie di calciomercato per l'Inter con l'acquisto in difesa da parte dei nerazzurri che cercano un nuovo acquisto per l'Inter di Inzahi per il post De Vrij. Tra i vari nomi in pole seguiti e voluti dall'Inter ci sono Luiz Felipe e Bremer.

Aggiornamenti da Tuttosport sul mercato dell'Inter e l'acquisto di Luiz Felipe.

La mossa del Torino, ovvero accelerare le pratiche per prolungare il contratto di Bremer dal 2023 almeno fino al 2024 con conseguente posizione di forza per il club granata che già ora chiede 25-30 milioni per il difensore brasiliano, potrebbe spingere l'Inter ad aumentare la pressione su Luiz Felipe, centrale in scadenza di contratto con la Lazio. Il difensore, che Inzaghi stima e ha valorizzato a Roma, viene visto dalla dirigenza nerazzurra come una perfetta alternativa ai tre titolari e il fatto di poterlo ingaggiare a parametro zero, ne aumenta il gradimento. Bremer rimane l’oggetto del desiderio per rinforzare la difesa, ma è evidente che l’investimento sul brasiliano del Torino sarebbe probabilmente legato all’addio di uno dei titolarissimi, con De Vrij candidato principale all’uscita in virtù dell’arrivo da svincolato nel 2018: l'attuale accordo scade nel 2023 e con la sua eventuale cessione l’Inter metterebbe a bilancio una plusvalenza piena.

L’Inter ha puntato da tempo Luiz Felipe. Nei mesi scorsi è stato valutato a lungo anche il nazionale tedesco Ginter , in scadenza con il Borussia Mönchengladbach, ma sul giocatore è in corso una vera e propria asta e l’Inter - che viene data comunque in pole in Germania (dalla "Bild") - per il momento pare essersi tirata indietro. L’obiettivo è Luiz Felipe, non fosse altro perché se ci saranno le condizioni, la società cercherà di rinnovare nei prossimi mesi i contratti di Skriniar e pure di De Vrij, così da non toccare un reparto che da due anni e mezzo è il migliore della Serie A. Luiz Felipe verrebbe preso come prima alternativa all'Inter, visto che a fine stagione potrebbero dire addio oltre a Kolarov (che in questi giorni sta ragionando sul suo futuro a breve termine), pure Ranocchia e D’Ambrosio . Entrambi i veterani sono in scadenza, l’Inter li potrebbe tenere, però bisognerà capire quali saranno le intenzioni delle parti a giugno, tenendo presente che il club nerazzurro ha in prestito due giovani di belle speranze come Vanheusden e Pirola . Tornando a Luiz Felipe, la Lazio ha più volte provato a rinnovare il contratto, ma dopo l’ottimismo estivo si è entrato in un periodo di lungo stallo. Il ds biancoceleste Tare non si è però ancora arreso e, come riportato da “Calciomercato.com”, entro le prossime 48 ore farà un nuovo tentativo, con l'Inter pronta a inserirsi (il difensore piace anche a Betis e Zenit).