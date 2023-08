Inter, ecco Pavard: visite mediche in corso al CONI | FOTO

Calciomercato Serie A - L'Inter ha chiuso per l'arrivo di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco. Nella giornata di lunedì, la società nerazzurra aveva fissato la deadline all'operazione. Poi la chiusura e l'arrivo in Italia del calciatore nella serata di ieri, 29 agosto. Oggi il difensore sta sostenendo le visite mediche e l'idoneità sportiva e nel pomeriggio andrà poi in sede per firmare il suo nuovo contratto con i nerazzurri, come mostrato da Gianluca Di Marzio:

"Dopo lo sbarco a Milano nella serata di martedì 29 agosto, il prossimo difensore dell'Inter Benjamin Pavard è arrivato attorno alle 12:30 alla sede del Coni per proseguire con le visite mediche. Accoglienza molto calorosa da parte dei tifosi presenti, con cui Pavard si è fermato per le prime foto ed autografi".