Calciomercato Inter: Brozovic rinnova, annuncio Sportitalia

Ultimissime di calciomercato da Sportitalia con Longari sul rinnvoo di Brozovic con l'Inter.

Calciomercato Inter: rinnovo Brozovic, annuncio Sportitalia

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia . Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

Rinnovo di Brozovic con l'Inter. Tutto fatto per 6 milioni a stagione?

"Sì, l'accordo era stato già preannunciato da Marotta e Inzaghi poi, oggi, se n'è parlato molto perché è arrivato Zhang in Italia come ha ricordato La Gazzetta dello Sport. L'annuncio dovrebbe arrivare la settimana prossima. Riuscire a trattenerlo in un momento così è stato un grande lavoro di Marotta. Parliamo di un giocatore determinante a livello continentale. Grande lavoro dell'Inter, considerando anche i rinnovi di Barella e Lautaro".

Mosse di mercato Inter?

"Dipende dalle situazioni in uscita. Ci sono giocatori che possono voler chiedere di andare, penso a Vecino. In quel caso l'Inter dovrebbe muoversi anche in entrata per cercare un sostituto. Vecino va in scadenza a fine stagione, quindi non può muoversi in prestito. Sensi invece ha diverse proposte in prestito, per esempio Sassuolo e Fiorentina. Se partono entrambi, l'Inter dovrà per forza prendere un centrocampista".

Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A