Inter, Atletico Madrid e Aston Villa su Di Lorenzo: ecco la posizione del Napoli

Calciomercato Napoli, anche l'Aston Villa piomba su Di Lorenzo! Il club di Birmingham è alla ricerca di un nuovo terzino destro e il direttore sportivo Monchi - ex Roma e Siviglia - avrebbe messo gli occhi sul capitano del Napoli.

Oggi ne parla anche il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui Di Lorenzo piacerebbe molto non solo all'Aston Villa, ma anche all'Atletico Madrid e - soprattutto - all'Inter, che vorrebbe prenderlo al posto di Dumfries.