Calciomercato Napoli - L'Inter è già al lavoro per giugno. Beppe Marotta è pronto a ingaggiare tre giocatori a parametro zero: Tiago Djalo, Zielinski e Taremi. Ma un altro nome per l'attacco, sempre in scadenza il 30 giugno, è Muriel dell'Atalanta. Lo riporta Il Mattino.