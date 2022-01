Toronto, il presidente Manning al settimo cielo: "E' un giorno storico! I tifosi ameranno Insigne"

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. E' arrivato il giorno dell'annuncio dell'approdo del 'Magnifico' in Canada. Bill Manning, presidente del Toronto FC, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'acquisto di Insigne al sito ufficiale del club. L'ex capitano SSC Napoli ha firmato per 4 anni.

"Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club. Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. È stato campione d'Europa con l'Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera da club con il Napoli. Lorenzo ha il talento per cambiare gioco. Gioca con gioia e passione e i nostri fan e sostenitori adoreranno vederlo come un membro della nostra squadra”.