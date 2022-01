Insigne-Toronto, D'Amico: "Contento della riuscita dell'operazione, insigne sarà l'uomo immagine della MLS"

Andrea D'amico, intermediario della trattativa che ha portato Insigne al Toronto, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Cambiare squadra è una cosa normale, fa parte del lavoro di ciascuno di noi: fa parte di tutti i settori della vita e il calcio non fa differenza. Questa scelta non incide minimamente sul legame tra Insigne e il Napoli.

Se c'era un'offerta da parte di De Laurentiis? Sono amico di Vincenzo Pisacane, chiedete a lui. Abbiamo fatto un grande lavoro insieme, non sono uno che si mette contemporaneamente due cappelli. Il mio compito era quello di portare a termine l'obiettivo Insigne-Toronto e sono contento che ci siamo riusciti. Vediamo se riusciremo a portare anche Belotti e Criscito. Ho trovato professionalità da parte di tutto l'entourage di Lorenzo.

Insigne sarà un uomo immagine per tutta la MLS e non solo per il Toronto. Parliamo di un campionato in grande crescita".