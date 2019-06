Insigne-Napoli, Repubblica: ieri ultimatum Giuntoli a Raiola, se vuole andare via deve farlo entro questa data

Calciomercato Napoli, secondo l'edizione odierna di Repubblica, il futuro di Lorenzo Insigne al Napoli non è ancora del tutto certo

"Il Napoli ha le idee chiare: su acquisti e cessioni. L’unica situazione ancora nebulosa è quella di Lorenzo Insigne, che sta trascorrendo le vacanze in Sardegna in attesa di conoscere il suo futuro. Ieri c’è stato un nuovo e importante contatto tra Cristiano Giuntoli e Mino Raiola. Il ds azzurro ha dato un vero e proprio ultimatum al nuovo e potente agente del capitano, concedendogli solo altre due settimane di tempo per sbloccare la situazione, in un modo o nell’altro. De Laurentiis aspetta infatti un’offerta concreta e irrinunciabile per dare il via libera alla cessione dell’attaccante di Frattamaggiore e sostituirlo con il messicano Lozano. Il doppio affare dovrà però andare in porto al massimo entro metà luglio. Oppure non se ne farà più nulla".