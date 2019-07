Insigne-Napoli, CdS: spunta nodo rinnovo fino al 2024 a cifre più basse, la situazione

Ultime notizie calciomercato Napoli. Lorenzo Insigne è sbarcato nella tarda serata di ieri nel ritiro di Dimaro dove ha salutato i tifosi fuori all'albergo che ospita la squadra allenata da Carlo Ancelotti. Intanto il capitano potrebbe ben presto trovare un accordo con il Napoli per un possibile prolungamento contrattuale dal 2022 attuale fino al 2024.

INSIGNE-NAPOLI: SI DISCUTE RINNOVO FINO AL 2024

Sarebbero iniziate le trattative tra il Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo contrattuale dell'attaccante. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport che illustra i dettagli: "Nel frattempo con Raiola, il suo manager, si è ricominciato a parlare di contratto: sul tavolo c'è un prolungamento biennale, dal 2022 al 2024, a cifre però differenti da quelle attuali. Ritoccate verso il basso. E allora, il cuore azzurro: già, per inaugurare nel migliore dei modi l’ottavo ritiro e l’ottava stagione, probabilmente è meglio aggrapparsi all’emoji abbinata alla scritta, “Forza Napoli”, diffusa da Lorenzo a mezzo social. Carletto e De Laurentiis hanno ricordato a più riprese il valore del capitano nell'ambito del gruppo e venerdì il presidente gli ha chiesto testualmente maturità, sì, ma sin da oggi, giorno del primo allenamento a Dimaro, bisognerà rispondere esclusivamente sul campo. Piedi e pallone, talento e testa. Al resto, cioè alla definizione della posizione all’interno della società, ci sta pensando Raiola. In sintesi: le parti hanno cominciato a discutere dell’argomento rinnovo fino al 2024, con un ingaggio leggermente inferiore ai 4,5 milioni attuali. Prime schermaglie: in attesa dell’alba, o del tramonto, in Val di Sole"