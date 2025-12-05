Insigne-Lazio, Sarri rompe il silenzio: "Per me è come un figlio, ci sono affezionatissimo..."

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Autore Redazione Redazione
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Sarri parla di Insigne alla Lazio

Calciomercato Serie A, Insigne alla Lazio? Maurizio Sarri rompe il silenzio: l'allenatore biancoceleste ha parlato nel post-partita di Lazio-Milan 1-0, ottavo di finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma.

Queste le dichiarazioni di Sarri su Insigne alla Lazio: "Insigne arriverà? Non lo so, abbiamo parlato di altri ruoli. Poi vedrà la società. Io ci sono affezionatissimo, è come un figlio, ma i conti li fa la società".

Lorenzo Insigne
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