Insigne-Lazio, Sarri rompe il silenzio: "Per me è come un figlio, ci sono affezionatissimo..."

Insigne e Sarri

Calciomercato Serie A, Insigne alla Lazio? Maurizio Sarri rompe il silenzio: l'allenatore biancoceleste ha parlato nel post-partita di Lazio-Milan 1-0, ottavo di finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma.

Queste le dichiarazioni di Sarri su Insigne alla Lazio: "Insigne arriverà? Non lo so, abbiamo parlato di altri ruoli. Poi vedrà la società. Io ci sono affezionatissimo, è come un figlio, ma i conti li fa la società".