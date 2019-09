Insigne, l'ex agente: "Napoli ama i suoi figli quando sono andati via, critiche ingiuste! Elmas farà parlare di sè"

Calciomercato Napoli - A Campania Sport è intervenuto Antonio Ottaiano, agente di calciatori ed ex procuratore di Lorenzo Insigne.

Ottaiano ha parlato di Juve-Napoli e dei problemi palesati nelle prime due uscite dalla squadra azzurra: "Ancelotti ha espresso grande onestà intellettuale. Sono evidenti diversi errori individuali sui gol del Napoli, sicuramente è un problema di condizione fisica di alcuni singoli e forse va rivisto qualcosa su qualche posizionamento in campo. Bisogna lavorare sulla protezione della difesa. Koulibaly non è in condizione e si vede, in alcuni momenti sarebbe stato lui a risolvere situazioni intricate. Maksimovic al suo posto? Resto dell'opinione che calciatori come Kalidou non si possano mai togliere dal campo. Ci sono due scuole di pensiero: far recuperare condizione al calciatore facendolo giocare oppure tenendolo in panchina. In questo caso continuerei ad insistere sulla prima soluzione".

Insigne, l'ex agente lo difende dalle critiche

Si parla naturalmente anche di Lorenzo Insigne, risolutivo a Firenze ma subito bersagliato dai tifosi dopo la sconfitta di Torino: "Napoli non ha mai amato i suoi figli. Li ha sempre amati dopo, quando sono andati via. In quel momento diventano rappresentanti della napoletanità, prima invece gli si dà sempre addosso. Il passaggio tra gli elogi di Firenze alle critiche di Torino è esagerato, eccessivo. Ci vorrebbe un po' di equilibrio nei giudizi riguardo Lorenzo".

Un giudizio complessivo sul calciomercato italiano, con il Napoli al top: "Sul mercato ho visto molto bene l'Inter, ma un voto alto lo merita anche il Napoli. Si è rinforzato con ottimi calciatori che alzano il tasso tecnico della squadra e ha aggiunto un giovane, Elmas, che farà parlare di sé. In più ha ceduto molto bene diversi esuberi, e non era per niente facile. Secondo me, tra tutte, la squadra che si è mossa meglio è proprio quella azzurra".