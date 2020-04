Come riportano i colleghi di Sky Sport, il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha deciso di divorziare dal proprio procuratore Mino Raiola.

Nikola Maksimovic e Lorenzo Insigne, calciatori del Napoli.

E' ancora sconosciuto il nome di chi assisterà il talento di Frattamaggiore, anche se la permanenza di Lorenzo non è in dubbio, il cambio di agente è da leggere in ottica di alcune scelte personali. Il contratto di Insigne col Napoli è lungo, ma le parti si siederanno presto per trattare un eventuale rinnovo.