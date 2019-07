Sportitalia annuncia: Inglese al Parma: operazione da 20 milioni!

Calcio mercato Napoli - "Roberto Inglese al Parma: operazione da 20 milioni". Questa la notizia rilanciata in questi minuti da Alfredo Pedullà. Il collega di Sportitalia, ha annunciato il colpo chiuso tra il Napoli e il Parma per il ritorno di Roberto Inglese. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

Notizie calcio Napoli - "Roberto Inglese torna al Parma per restarci. Operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto, totale 20 milioni. Come raccontato nei giorni scorsi il Parma non aveva mollato Inglese, pur inseguendo altri attaccanti. Ora ha perfezionato gli accordi con il Napoli e tratterrà in Emilia l’attaccante che aveva messo in cima alla lista. Per il Napoli un’importante operazione in modo da poter ripartire con forza per gli affari in entrata".