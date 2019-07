Sky - Inglese torna al Parma! Prestito con obbligo di riscatto: operazione da 22 milioni

Calciomercato Napoli - Roberto Inglese resterà al Parma anche nella prossima stagione. Il Napoli ha raggiunto l'accordo definitivo per il calciatore che tornerà ad essere titolare nel Parma di D'Aversa. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

Mercato Napoli - "Il club ha trovato infatti l'accordo con il Napoli sulla base di un nuovo prestito con obbligo di riscatto. Due milioni subito, più altri 18 (più ulteriori due) in un secondo momento. La trattativa è ormai stata definita. Per Inglese, punta classe 1991, nell'ultimo campionato di Serie A ha giocato 25 volte segnando nove gol. D'Aversa potrà dunque contare nuovamente sul suo bomber per centrare ancora una volta l'obiettivo salvezza".