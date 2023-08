Ingaggio, clausola, bonus e diritti d'immagine: Osimhen a Napoli sarà il giocatore più pagato d'Italia!

Calciomercato Napoli, emergono ulteriori dettagli sul nuovo contratto di Victor Osimhen, ormai ad un passo dalla firma del rinnovo contrattuale con il club partenopeo. Anche se oggi il quotidiano Il Mattino fa sapere che "più tardi firma Osimhen, più tardi entrerà in vigore il contratto che lo renderà il giocatore più pagato d'Italia", ormai ci siamo e manca davvero poco.

Contratto Osimhen

Osimhen guadagnerà 12 milioni a stagione per tre anni e nel contratto ci sarà una sola clausola rescissoria da 150 milioni di euro, valida sia in Europa che nel resto del mondo. Non solo: Osimhen potrà in parte gestire autonomamente i diritti d'immagine tramite la sua agenzia.

Poi ci sono i bonus legati alle prestazioni: lo scorso anno Osimhen ha percepito un bonus da 130mila euro che scattava al gol numero 20. Quest'anno le cifre saranno tutte aumentate.