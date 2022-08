Infortunio Politano, risentimento al polpaccio: ecco quando rientra

L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sull'infortunio capitato a Matteo Politano durante l'amichevole col Girona: ecco i tempi di recupero

Terapie e un pizzico di ottimismo. Matteo Politano non si è allenato ieri al Patini di Castel di Sangro a causa del risentimento al polpaccio sinistro accusato mercoledì durante l’amichevole col Girona. L’attaccante ha subito cominciato il percorso riabilitativo: salterà quasi certamente l’amichevole di domani ( inizio alle 19, partita trasmessa in pay per view e sulla pagina ufficiale facebook del Napoli al prezzo di 2,99 euro) contro l’Espanyol, l’ultima nell’Alto Sangro. L’obiettivo è recuperare in vista dell’esordio in campionato contro il Verona: Politano spera di farcela quantomeno per la panchina.