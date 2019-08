Infortunio Lozano, Sportitalia conferma: esito positivo degli esami, escluse lesioni! Ora si può chiudere

Ultimissime calcio Napoli - Hirving Lozano ed il Napoli si avvicinano sempre più. Dopo l'incontro di oggi tra la dirigenza partenopea e Mino Raiola, il suo agente, le parti sembrano davvero vicinissime alla chiusura nonostante il grosso spavento di ieri. Il giocatore, infatti, ha subito un duro colpo nel match contro l'ADO Den Haag e le prime impressioni erano state davvero negative. A quanto pare, però, i tifosi del Napoli possono tirare un sospiro di sollievo.

Ecco quanto si legge, a tal proposito, sul sito di Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia:

"Buone notizie in casa Psv Eindhoven e in particolar modo per Hirving Lozano: il fantasista messicano, uscito ieri dolorante dopo uno scontro di gioco subito durante la gara di Eredivisie contro il Den Haag, ha effettuato gli esami strumentali i quali hanno escluso lesioni. Pertanto, si tratta solo di un trauma contusivo. Ora, come raccontato in mattinata, il Napoli può accelerare i tempi e consegnare il classe 1995 a Carlo Ancelotti".