Il Mattino - Incubo De Laurentiis: e se non arrivassero i 120 milioni per Osimhen?

Calciomercato Napoli - Deludente la notte di Barcellona-Napoli per "mister 120 milioni di euro", lo definisce così, Victor Osimhen, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino. Che lancia l'allarme:

"E ora diventa un problema solo pensare di poter vendere il nigeriano alla cifra della clausola. Come spot, la gara con il Barcellona è stata un disastro: una vetrina che potrebbe aver messo in fuga parecchi pretendenti, già spaventati dalla cifra choc per il bomber. Chelsea e mezza Premier sono da mesi sulle sue tracce. E, a meno che il suo procuratore da tempo non abbia in mano qualche accordo blindato, notti come quella del Montjuic rendono il suo futuro tra le star un problema.

Un incubo, ora, per De Laurentiis il contratto di Osimhen: ha fatto di tutto per riuscire a chiudere con il rinnovo per paura di perderlo a prezzi di saldi la prossima estate. Perché, ovvio, non può permettersi di tenere un attaccante da 12 milioni di euro a stagione di ingaggio. La stagione di Osi è stata un calvario sotto il profilo del rendimento: la squadra dipende da lui, dai suoi gol. Fa reparto da solo, spacca le gare. Ma quando si eclissa - e succede spesso - la squadra affonda. Per certi versi, è un leader fastidioso, ma anche divisivo. Perché appare capriccioso. Anche se magari non lo è. Capace anche di turbare il clima dello spogliatoio, come quando decise (con il manager e la società) di non andare neppure in panchina con il Genoa, dopo il suo rientro dalla Coppa d'Africa. Una cosa che la squadra si è legata al dito".