Mundo Deportivo - Fabian ancora nel mirino di Barcellona e Real Madrid. Il Napoli chiede 180 mln per la cessione

Ultime calcio Napoli - Secondo Mundo Deportivo, noto quotidiano spagnolo, Fabian Ruiz resta uno dei principali obiettivi di mercato del Barcellona per la prossima stagione. C'è anche il Real Madrid sul centrocampista del Napoli. Florentino Perez del Real Madrid ha già avuto qualche contatto con la dirigenza azzurra, ma senza fare offerte concrete. Il Napoli ha provato ad offrirgli un rinnovo a cifre più alte per proteggerlo dagli attacchi dei grandi club, ma il Barcellona è pronto a sferrare l'assalto. Il Napoli chiede 180 milioni, prezzo che il club andaluso non vorrebbe pagare per il suo acquisto.