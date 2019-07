Marca - James, si complica la pista dell'Atletico Madrid. Il Real spera sempre di cederlo al Napoli

Come riportano i colleghi di Marca, noto quotidiano spagnolo, l'Atletico Madrid è ancora in tournèe negli Stati Uniti. Nel frattempo, dopo aver rifilato sette goal ai rivali del Real Madrid, la dirigenza dei Colchoneros stanno puntellando l'organico per offrire a Simeone una rosa adeguata per affrontare le quattro competizioni. Sono due i nomi che ha fatto il tecnico ex Catania: Eriksen del Tottenham e James Rodriguez del Real Madrid. Difficile arrivare al danese visto che nè l'Atletico nè l'entourage del calciatore stesso sarebbero così entusiasti di concludere quest'affare. Il colombiano, invece, sarebbe ben felice di tornare a vivere a Madrid, dove ha vissuto quando indossava la maglia del Real. Per Simeone, l'ipotes James sarebbe la migliore. Però, da ambienti vicini all'Atletico ci sarebbe un netto scetticismo per la conclusione dell'operazione. C'è la sensazione che i Blancos non cederanno un proprio calciatore all'altro club di Madrid, specie dopo la debacle subita in settimana per 7 a 3 in amichevole. In quest'occasione si sono visti Florentino Perez, Miguel Ángel Gil Marín ed Enrique Cerezo, diesse e presidente dell'Atletico. Non c'è stata un'accelerata nell'affare e da sponda Atletico c'è un certo pessimismo. La preferenza del Real Madrid è sempre quella di cedere James al Napoli.