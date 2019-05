Il Roma - Non solo Ilicic, possibile maxi operazione con l'Atalanta: piacciono altri due orobici

Calciomercato Napoli - Ultimissime notizie calcio Napoli, colpo di scena in casa Napoli in vista della prossima sessione di calcio mercato. La SSC Napoli, potrebbe aprire un vero e proprio canale di mercato con l'Atalanta. Agli azzurri piace Josipi Ilicic, i bergamaschi vogliono Simone Verdi e Roberto Inglese. Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis a lavoro. Ecco l'analisi de Il Roma.

"L'Atalanta ci ha messo gli occhi da tempo, anche perché dovrebbe rinunciare a Duvan Zapata, appetito in particolare dall’Inter. Il Napoli e bergamaschi dovrebbero aver già trovato l’accordo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Primo affare quasi chiuso, ma l’Atalanta non avrebbe smesso di chiedere calciatori al Napoli. La società di Percassi si sta interessando anche a Simone Verdi. L’attaccante esterno sarebbe un gran colpo per la Dea, visto che il Papu Gomez ormai non è più un giovanotto. In più c’è il discorso legato a Josip Ilicic, che non è lontano dalla scadenza contrattuale, prevista nel 2020 e potrebbe non rinnovare. E qui, in qualche modo, si sarebbe inserito il Napoli. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli avrebbe chiesto informazioni per un eventuale ingaggio del forte trequartista quando si libererà a parametro zero, ossia tra un anno. Ilicic avrà 32 anni, ma al club azzurro il discorso interessa, naturalmente anche adesso, qualora fosse possibile. Chiaro che senza il rinnovo dello sloveno con l’Atalanta e con il gradimento per Verdi il discorso si può ampliare, anche perché Ilicic occuperebbe proprio quella posizione. Da capire che margini ci sono, visto che Verdi è costato al Napoli 25 milioni di euro poco più di un anno fa, e la valutazione secondo De Laurentiis in questa annata".