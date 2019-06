Manolas al Napoli, Il Tempo: "In caso di mancata cessione può partire Florenzi. Alla Roma servono 50-60mln"

Ultimissime calcio Napoli - Nelle dichiarazioni di ieri, l’ex direttore tecnico della Roma Francesco Totti ha parlato di 50-60 milioni da reperire, cifra che dovrebbe essere raggiunta con le cessioni di Dzeko, Manolas e Ponce. Ne parla l’edizione odierna de Il Tempo:

“L’argentino ha già trovato l'accordo con lo Spartak Mosca ed è pronto a salutare per poco meno di 8 milioni. Non si registrano passi avanti per il trasferimento del centravanti bosniaco all'Inter, ancora tutto da decidere il destino di Manolas, la cui mancata partenza (è corteggiato dal Napoli e seguito dal Milan) potrebbe essere colmata dall'addio di Florenzi, che ha un valore residuo a bilancio di appena 1,8 milioni di euro e rappresenterebbe una grossa plusvalenza”