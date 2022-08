Il Tempo - Capolavoro Tiago Pinto: Roma più competitiva e con monte ingaggi più basso

Calciomercato Napoli - Analisi i del quotidiano Il Tempo in merito al monte-ingaggio della Roma, società che questa estate sta lavorando per il salto di qualità e per costruire una squadra competitiva per lo Scudetto.

Un grande lavoro di Tiago Pinto. Una campagna di rafforzamento operata nel pieno rispetto dei conti dato che fin qui sono stati spesi soldi solo per il cartellino di Celik e che, complessivamente, il monte-ingaggi è più basso rispetto alla scorsa stagione. Dybala, Wijnaldum, Matic Celik e Svilar hanno infatti aumentato il monte-ingaggi di 29.5 milioni di euro, ma le uscite di Mkhtaryan, Oliveira, Santon, Maitland-Niles, Florenzi, Olsen, Veretout, Fuzato e Reynalds hanno portato il club a risparmiare sotto la voce stipendi ben 32 milioni di euro.

Non è finita qui. Perché la Roma presto saluterà anche Justin Kluivert, Gonzalo Villar e poi Diawara, Carles Perez e Shomurodov per un ulteriore risparmio di 16.5 milioni di euro. In questo modo creerà spazio, in entrata, per Andrea Belotti e per un altro difensore a completamento della rosa.