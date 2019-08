Il Roma - Verdi sarà un giocatore del Torino al ritorno dagli USA: le cifre dell'affare

Come scrive l'edizione odierna de Il Roma, Simone Verdi sarà un calciatore del Torino appena rientrerà dagli Stati Uniti: "Ormai è fatta. Una volta tornato dagli Usa, Simone Verdi andrà a giocare con il Torino. Urbano Cairo ha trovato l’accordo con il suo amico Aurelio De Laurentiis. Non sborserà tutti i venticinque milioni richiesti dal presidente del Napoli ma comunque l’investimento sarà bello alto. Verdi se ne va dopo un anno dove ha avuto più stop che presenze. Avrebbe voluto fare chissà che cosa con la maglia azzurra ma purtroppo non ha potuto esibirsi come voleva. Anche per una questione di spazio. Ancelotti ha provato ad utilizzarlo come poteva ma meglio che adesso vada altrove per potersi conquistare un posto da titolare. Ecco che Mazzarri al Toro può essere il tecnico giusto per la sua consacrazione. Dunque, giusto il tempo di sfidare il Barcellona e poi se ne andrà in Piemonte per indossare la casacca granata".