Il Roma su Hysaj: tanti club interessati, firmerà il rinnovo e poi sarà ceduto

Ultimissime Napoli - Andrà a finire che firmerà due volte: per restare più a lungo e poi per andarsene. Per questo il futuro del terzino albanese del Napoli Elseid Hysaj, in bilico fino a qualche mese fa, in realtà è chiarissimo come racconta l’edizione odierna de Il Roma:

“Firmerà il rinnovo e poi sarà ceduto. La ricerca è già partita, tanti sono i club interessati, bisognerà solo sedersi a tavolino e ragionare quando tutto sarà finito. Il contratto scadrà nel 2021, c'è ancora tempo per firmare il rinnovo. E' quello che probabilmente accadrà per per mettere al Napoli di avere forza in sede di mercato. Tradotto: in estate, trattando con altri club, la società sarà libera di chiedere la cifra che preferisce, senza dover concedere sconti a causa dell'imminente scadenza del contratto”