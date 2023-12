Calciomercato Napoli - Giovanni Scotto, collega de Il Roma, ha fatto il punto ella situazione sul centrocampo per gennaio attraverso i propri canali social: ‚ÄúContatti con gli agenti di Samardzic per avere il s√¨ del giocatore. Hojbjerg dal Tottenham e Soumar√© del Siviglia interessano se possono arrivare in prestito. Da eventuali innesti dipende la partenza di Gaetano. Demme dovrebbe restare a scadenza. Zerbin richiesto in Serie A, oltre che il Frosinone piace anche a Empoli e Lecce‚ÄĚ.