Il Roma, Scotto: "Hermoso considerato alternativo a Buongiorno. Novità sui casi Di Lorenzo e Kvara"

Calciomercato Napoli - Tweet di Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano il Roma, sul calciomercato del Napoli:

"Il mercato del Napoli alla vigilia della presentazione di Conte: Rafa Marin farà le visite mediche la prossima settimana e sarà in ritiro a Dimaro. Buongiorno resta il primo obiettivo, si attende l'apertura di Cairo per aprire la trattativa vera e propria. Hermoso è considerato come alternativa, ma i costi alti nonostante il parametro zero frenano il Napoli e il giocatore guarda anche altrove.

Spinazzola a zero idea gradita a Conte per sostituire Mario Rui, che cerca squadra in Portogallo, dove vorrebbe finire la carriera. C'è fiducia per il rinnovo di Kvaratskhelia e la conferma di Di Lorenzo, su cui Conte punta molto. Il Napoli non è preoccupato dai due "casi" e dovrebbe ribadirlo anche l'allenatore. La situazione più incerta è quella di Osimhen: ad oggi non ha offerte concrete.

E' stato proposto allo United e al Paris Saint Germain, ma si aspetta l'apertura del mercato in Arabia per valutare tutte le piste. L'attaccante non è più nel "giro" degli attaccanti più richiesti, ma vuole restare in Europa. Senza novità sarà convocato normalmente, ma lui vuole andare via e il Napoli punta a cederlo".