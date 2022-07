Il Roma, Scotto: "Dybala riflette sul Napoli, Roma in vantaggio ma possibile rilancio di ADL"

Calciomercato Napoli - E' corsa Napoli-Roma in questo momento per Paulo Dybala. Salvo interventi di terzi nelle prossime settimane, la scelta dell'argentino sarebbe tra azzurri e giallorossi. E vi sarebbero proprio quest'ultimi in vantaggio. Ecco gli aggiornamento forniti dal collega Giovanni Scotto de Il Roma:

Paulo Dybala riflette sul Napoli, che gli ha offerto 6 milioni (come la Roma) ma con alcune deroghe sui diritti immagine. L’attaccante sarebbe tentato anche dai 36mila abbonati e dal progetto di Mourinho. Giallorossi in vantaggio ma DeLaurentiis insiste e potrebbe rilanciare.