Il Roma - Rog vicino al Genoa, l'entourage apre all'affare! Veretout vuole solo il Napoli, ma Giuntoli guarda altrove

Il Napoli lavora per cedere Rog, ha già detto addio a Diawara, e si prepara a prendere un centrocampista. Jordan Veretout spera di chiarire il suo futuro nel minor tempo possibile. Il francese spinge per lasciare la Fiorentina e la giornata di domani può essere importante in tal senso. La Fiorentina continua a mantenere una posizione rigida, non accetta almeno per ora contropartite tecniche. Nelle ultime ore il Milan ha proposto 13 milioni più il cartellino di Biglia che ha un contratto in scadenza. Pradè ha ammesso il gradimento per Biglia, ma ha sottolineato i costi alti nella conferenza di presentazione.

Il Napoli? Non si registrano novità, almeno adesso, rispetto al gradimento che non ha fin qui portato a mosse concrete. Non ci sono solo i grandi nomi. Il Napoli lavora per sfoltire la rosa e consegnare ad Ancelotti una rosa il più snella possibile per l’imminente ritiro di Dimaro. Il Napoli lavora sul mercato in uscita, con diversi giocatori azzurri che vantano l'interesse di tanti club anche in Italia. Uno di questi è il croato Marko Rog: la Fiorentina non ha approfondito, il Napoli e l’entourage del centrocampista croato hanno aperto a Preziosi, operazione molto ben indirizzata, con Rog vicino al Genoa.