Il Roma - Petagna-Napoli, si stringe per chiudere entro venerdì e lasciarlo in prestito alla Spal

Napoli in “trance agonistica” da calciomercato. Operazioni su più fronti, sia nell’immediato per la sessione invernale (che chiude venerdì) che per il futuro in vista della prossima stagione. Dopo aver acquistato il duttile difensore del Verona Rahamani, il ds Cristiano Giuntoli sta facendo passi da gigante per portare in azzurro il roccioso Andrea Petagna della Spal. Attaccante centrale con caratteristiche da costruttore di gioco e abilissimo nel fare da sponda, prima del suo arrivo a Ferrara era tacciato della fama di scarso goleador, in realtà a Ferrara i gol li ha fatti: 16 nella scorsa stagione e 6 in questa attuale. Da solo si porta il peso dell’attacco della sua squadra. Al Napoli un attaccante con queste caratteristiche manca. Affare da 21 milioni, con Petagna che rimarrebbe in prestito alla Spal fino al 30 giugno.