Il Roma - Meret verso l'addio al Napoli: il club ha già scelto il portiere del futuro

Calciomercato Napoli. In casa azzurra tiene banco il futuro di Alex Meret, portiere friulano con il contratto in scadenza nel 2024 (ma con un'opzione di un ulteriore anno in favore del club di patron De Laurentiis).

Calciomercato Napoli, Meret verso l'addio

Come riporta il quotidiano Il Roma, la volontà della compagine azzurra per il futuro è quella di puntare su Caprile, eventualmente da mettere in concorrenza con un altro portiere: questo porterebbe Meret all’addio. Ad oggi sembra probabile una cessione dell'ex Udinese, dopo il rinnovo automatico, a una cifra ancora da individuare.

Nuovo portiere Napoli, il piano del club

Con Caprile potrebbe esserci ancora Gollini: si stanno valutando con attenzione le sue prestazioni, che fino ad ora sono positive. È in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni, una cifra che potrebbe indurre il Napoli a procedere con l’acquisto definitivo, a patto che Gollini non abbia pretese per il posto da titolare.