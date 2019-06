Il Roma - Maksimovic non si tocca per Ancelotti: garantito al serbo ancora più spazio quest'anno

Aveva un presentimento ed ora ha ricevuto una conferma indiretta: il Napoli punta (anche) su Nikola Maksimovic, lo considera un elemento prezioso ma non un titolarissimo. La scelta di virare su Manolas per sostituire Albiol è emblematica. Il serbo sarà pronto a farsi spazio cercando di conquistare ogni giorno in allenamento un posto in campo, ma sarà anche consapevole delle difficoltà per riuscirci. Manolas con Koulibaly, una delle coppie difensive più forti d'Europa, lo costringerà a vivere una stagione da alternativa, un ruolo ugualmente prestigioso ma pur sempre limitativo rispetto alla sua ambizione di sentirsi protagonista.

RUOLO. Nell'ultima stagione Maksimovic, reduce dal prestito di sei mesi allo Spartak Mosca dato che Sarri lo faceva giocare pochissimo, ha conquistato la fiducia del nuovo allenatore ed ha sostituito Albiol nel periodo in cui lo spagnolo è stato fuori - da febbraio in poi - dopo l'operazione al ginocchio. Nella prima parte di stagione, invece, il difensore serbo si era alternato ai due centrali ed era riuscito anche a disputare diverse partite di Champions League nella posizione di terzino destro al posto di Hysaj, creando una sorta di difesa a tre per contrastare la forza di Psg e Liverpool. Esperimento vincente, con ottimi risultati, che potrebbe essere riproposto anche in futuro. Una speranza, per Maksimovic, che vorrebbe avere sempre più spazio ed invece ora, con l'arrivo di Manolas, sa bene che le gerarchie saranno solide e difficili da ribaltare.

ROSA AMPIA. Ma Ancelotti concederà spazio a tutti, Maksimovic sarà la prima alternativa ai due centrali e le partite saranno tante, ci sarà spazio per tutti, potrà usufruirne lo stesso centrale serbo che da quando è a Napoli, nonostante l'investimento di 25 milioni di euro, non si è mai sentito un protagonista, anzi: Sarri lo ha utilizzato poche volte convincendolo ad andar via per qualche mese, Ancelotti - ne aveva parlato con De Laurentiis - l'- ha inserito nelle rotazioni classiche concedendogli spesso una possibilità. Accadrà anche nella prossima stagione ma Maksimovic, ovviamente, dovrà cercare di conquistare sul campo, in allenamento, le sue chance.

CHE REPARTO. Dovrà farlo al fianco di Chiriches e Luperto, gli altri due colleghi di un reparto folto. Il primo, salvo sorprese, dovrebbe restare. Il secondo, invece, è già stato blindato dalla società. Lo avevano cercato Parma, Genoa e Cagliari ma il Napoli non intende cederlo. Cinque centrali per due posti con la coppia dei titolari che fa sognare (solo) i tifosi.