Il Roma - Lobotka-Napoli: l'ufficialità può arrivare a ridosso del match con l'Inter

Quando il Napoli non riesce a chiudere un acquisto in poco tempo, nei tifosi serpeggia sempre un po’ di preoccupazione. Purtroppo molti affari dati per sicuri sono saltati, o si sono arenati senza un motivo chiaro. Stavolta nel limbo c’è Stanislav Lobotka, il rinforzo di centrocampo che Rino Gattuso aspetta con ansia. È lui il prescelto per dare all’allenatore il cosiddetto “vertice basso” davanti alla difesa, un calciatore che sappia dare garanzie nella fase di non possesso e impostare l’azione “dal basso”, cosa che il Napoli odierno non riesce a fare. Ma, almeno stavolta, i tifosi del Napoli dovrebbero stare tranquilli: l’acquisto di Lobotka dovrebbe andare a buon fine. Ci penserà il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a sistemare tutto: ieri ha finito le sue vacanze ed è rientrato in Italia, già oggi dovrebbe essere a Vigo, in Spagna, per incontrare il presidente del Celta Carlos Mourino e il direttore sportivo Felipe Minambres. Il Napoli vuole finalizzare, mettere nero su bianco. Vero che De Laurentiis ha preso un pochino di tempo, ma solo per valutare le ultime possibilità di arrivare a Torreira, che invece l’Arsenal non vuole vendere, o avere la possibilità di sfruttare qualche grande occasione di mercato, come ad esempio Tonali, che invece è promesso all’Inter per la prossima estate. Giuntoli dovrebbe cedere alle richieste del Celta Vigo, che finirà per accontentarsi di un’offerta di 20 milioni di euro complessivi. Anche in questo caso De Laurentiis ha cercato di risparmiare, ma non c’è stato verso. La formula che il Napoli dovrebbe presentare è quella del prestito a 3 milioni di euro più 17 di diritto di riscatto a condizioni molto facili, per rendere questo diritto praticamente obbligatorio. 20 milioni, quindi, senza bonus “facili” e senza recompra. Il Napoli aveva provato per 15 milioni, poi saliti a 16 e poi a 18. Ma per ottenere il sì del vulcanico Mourino bisogna soltanto accontentarlo. Del resto il Celta Vigo era partito da una richiesta di 25 milioni sull’unghia (la metà della clausola rescissoria) e accettando un prestito con diritto per 20 milioni avrà fatto la sua parte. Per quanto riguarda l’accordo col giocatore, è già tutto in ordine: c’è l’intesa del Napoli con gli agenti di Lobotka, i connazionali Jasurek e Zimonczyk, che sono pronti a sottoscrivere un contratto di 5 anni per 1,8 milioni di euro l’anno più bonus. Lobotka, che aspetta un figlio, è contento di trasferirsi in Italia e ha parlato più volte con l’amico e compagno di nazionale, Marek Hamsik. Non ci poteva essere sponsor migliore, con l’ex capitano del Napoli che ha convinto il centrocampista ad accettare l’azzurro, rifiutando il West Ham che aveva un’offerta da presentare al Celta Vigo migliore di quella del club partenopeo. Ma la scelta è fatta, bisogna solo ottenere gli ultimi sì per chiudere il discorso e fissare le visite mediche. Ma quando si definirà l’affare? Oggi o domani le giornate giuste. Un’ufficialità che potrebbe arrivare a ridosso della gara con l’Inter, oppure subito dopo. Di certo Gattuso non avrà il suo rinforzo per il match di lunedì, ma potrà sperare di averlo a disposizione per la partita contro la Lazio. Queste, quindi, sarebbero le ultime ore da calciatore del Celta Vigo per Stanislav Lobotka, sempre più vicino al Napoli. Il direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Guintoli, volera' in Spagna nelle prossime ore per chiudere la trattativa e consegnare così il primo rinforzo a Gattuso. Dopo le iniziali resistenze del Celta, la società del presidente De Laurentiis ha trovato l’accordo per il prestito di un anno del giocatore a 3 milioni di euro, più altri 17 per il diritto di riscatto. Classe 1994, dopo essere arrivato a Vigo nel 2017 dai danesi del Nordsjaelland, Lobotka ha giocato un totale di 90 partite con la maglia del Celta Vigo.