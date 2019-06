Definito il discorso per James Rodriguez dal Real Madrid. C’è l’accordo per il prestito oneroso (10 milioni) e il diritto di riscatto che oscillerà tra i 30 e i 40 milioni. Il Napoli si impegnerà a riscattare il fantasista colombiano, con la novità che nell’affare sarebbe stato inserito Koulibaly: tutto chiaramente in riferimento al 2020, tra un anno. Per James Rodriguez un contratto di cinque anni a 6,5 milioni a stagione. In questo caso per gli annunci bisogna aspettare la Coppa America.