Il Roma - Ismajli e Danilo, il Napoli ci prova per gennaio: ecco cosa filtra

Calciomercato Napoli - Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Di seguito un estratto diffuso tramite comunicato stampa da Televomero:

"La Juve ha bisogno di prendere dei difensori, l'unica base concreta su Danilo è la scadenza a fine anno e lo stipendio che i bianconeri taglierebbero volentieri. È il profilo giusto per gennaio, perché può giocare come terzino e centrale, ha grande esperienza. Che a Conte piaccia Danilo non ho dubbi, però non penso che si creeranno le condizioni giuste per una partenza. Ci sono dei sondaggi per Ismajli dell'Empoli, con il giocatore che sarebbe ovviamente entusiasta".