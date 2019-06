Il Roma - Ilicic-Napoli, De Laurentiis lo voleva a parametro zero. Ci può essere una richiesta di rinnovo da parte del giocatore

Prima sembrava un indecifrabile. Un incompiuto. L’arrivo di Josip Ilicic all’Atalanta due anni fa sembrava una mezza misura, un’altra tappa intermedia per capire davvero se lo sloveno era un giocatore importante o no. E invece è stata la squadra della consacrazione, del rilancio definitivo. Ilicic nella squadra di Gasperini è diventato essenziale, illuminante con le sue giocate. Gol e assist in quantità in queste due stagioni, che lo hanno riportato al centro dell’attenzione, e inevitabilmente nel mirino dei grandi club. Il suo contratto è in scadenza nel 2020 e diverse società tra cui il Napoli si sono fatte avanti.

Nel caso del club di De Laurentiis l’interesse era per un eventuale discorso a parametro zero tra un anno, con evidente apertura anche a fare l’affare subito. Però, dopo la conferma di Gasperini, Ilicic sembrava tolto dal mercato. Su richiesta dell’allenatore, punto fermo della squadra e destinato al rinnovo. Un silenzio che sembrava confermare il tutto, fin quando ieri le parole del giocatore hanno fatto rumore. «Ho tanto rispetto per l’Atalanta, ho dato tutto per loro, pero’ io voglio stare al top, vincere trofei e lottare per la vetta. "Il Napoli? Non ho firmato nulla ma si sta parlando della soluzione migliore per me". Ilicic, quindi, vuole giocare la Champions: ma questo può farlo anche con l’Atalanta, che è arrivata terza in campionato. Soprattutto, ha detto di voler vincere trofei, e quindi chiede il salto in una grande squadra. Il Napoli, che pure è affamato di vittorie, o forse l’ambiziosa Inter di Conte, che con la Juventus e gli azzurri giocherà la Champions e che vuole tornare ad alti livelli. Intanto il Napoli si è informato con il calciatore, che a questo punto gradirebbe la destinazione. Ma bisogna fare i conti con l’Atalanta, che di certo farà di tutto per confermare il suo giocatore più talentuoso. Del resto, la conferma di Gasperini, che sembrava destinato all’addio, sicuramente passa anche attraverso delle precise garanzie tecniche. Lo sloveno, forse più di tutti gli altri attaccanti, è un giocatore al quale l’allenatore non vorrebbe rinunciare. Lo stesso Gasperini ha commentato il difficile avvio di stagione della sua squadra imputando all’assenza dello sloveno (infortunato) il problema maggiore. Insomma, non sarà facile per l’Atalanta trattenerlo, ma l’addio dell’attaccante non deve sembrare nemmeno scontato. Essendo Ilicic in scadenza, è possibile che dietro queste sue parole ci sia una “spinta” al presidente Percassi a fargli un rinnovo come si deve, con cifre maggiori. Non si sa se l’Atalanta potrà accontentarlo, ma di certo non si farà sfuggire Ilicic tanto facilmente. Il Napoli sonda ed è vigile, anche se in questi ultimi giorni non sono arrivati segnali di una trattativa in rialzo.