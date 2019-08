Il Roma - Il Napoli cambia strategia per James: offerta da 35 milioni a titolo definitivo

Se Lozano fa i capricci per i diritti di immagine e Icardi pensa solo alla Juventus c’è James Rodriguez che vuole solo il Napoli. Pensa solo a raggiungere Ancelotti il campione colombiano. Attual-mente si sta allenando con il Real Madrid ma il destino lo porta lontano dai Galacticos. Magari in riva al Golfo dove la piazza partenopea lo accoglierebbe a braccia aperte. Al momento non ha mercato El Bandito. L’unico a chiederlo ufficialmente è stato il Napoli. Che non vuole accettare la richiesta di Florentino Perez. De Laurentiis ha intenzione di accontentare il suo allenatore a patto che il giocatore arrivi in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il produttore cinematografico, però, sta pensando di agire d’anticipo. In che modo? Proporre al collega dei Blanco una offerta di 35 milioni per l’acquisto definitivo del cartellino. Praticamente vorrebbe risparmiare un bel po’ di soldi rispetto alla richiesta ufficiale del Real. Considerato che il tempo passa ed entro Ferragosto si dovrebbe risolvere nel bene e nel male, la proposta di don Aurelio potrebbe essere anche quella giusta. Sì perché Zidane non lo vede nella sua formazione tipo e neanche come panchinaro. James, invece, nel Napoli sarebbe il punto di riferimento dell’attacco così come succede con la nazionale colombiana. Non a caso quando indossa la dieci del suo paese fa la differenza. Ha bisogno di fiducia il ragazzo ed Ancelotti è pronto a dargliela. «Sen on mi prende il campione? Lo minaccio», ha detto simpaticamente il tecnico di Reggiolo dopo la sfida con il Marsiglia.È tranquillo Carletto e non po-trebbe essere altrimenti. Monitora il mercato molto da vicino, anche perché è lui che contatta i calciatori che sono accostati al Napoli. Con James haun filo diretto continuo. Si sentono spesso e l’allenatore tranquillizza il calciatore perché alla fine è convinto di poterlo avere in maglia azzurra. Le premesse ci sono tutte. Domani chiude il mercato della Premier e quindi già non ci possono essere delle sorprese di qualche club inglese. Si deve stare attenti all’Atletico Madrid. Ma a sentire il suo presidente non c’è alcuna intenzione di comprare James. A questo punto Florentino Perez selo ritroverebbe sul groppone. Ea quel punto dovrebbe assolutamente accettare le proposte di De Laurentiis. Certo, incassare 35 milioni non sarebbe male rispetto alla possibilità di darlo in prestito e ritrovarselo di nuovo a giugno prossimo.Florentino Perez ha bisogno di monetizzare e quindi potrebbe anche vendere il colombiano per una cifra minore rispetto a ciò che si voleva incassare. James, comunque, da anonimo in questo momento al Real diventerebbe in breve tempo l’idolo di una piazza che sarebbe da subito con lui.Non vedono l’ora i napoletani di poterselo godere in maglia azzurra in un San Paolo tutto nuovo e vogliono di vincere.