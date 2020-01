Il Roma - De Laurentiis tiene in caldo i rinnovi: ha pronti i contratti di ben quattro azzurri, non è da escludere una sorpresa

Ultimissime Calcio Napoli - Un rinnovo di contratto è per Aurelio De Laurentiis una sorta di premio, un riconoscimento. Anche per questo, prima di fare annunci, il presidente del Napoli si aspetta che in casa azzurra torni un po’ di sereno. A partire dal campo, con un rendimento che la squadra deve migliorare e assestare: De Laurentiis si aspetta di più. Non solo i risultati, ma anche dal punto di vista delle prestazioni. Per ora apprezza l’impegno dei calciatori e le idee che Gattuso prova a mettere in campo, ma non basta. Ma soprattutto, va sistemata la questione spogliatoio. Il procedimento delle multe è ancora in corso: da parte del presidente ci sarebbe la possibilità di ammorbidire i provvedimenti, ma i tempi non sono ancora maturi. Ed evidentemente non lo sono neanche per gli annunci dei rinnovi, ma quattro calciatori sono pronti a sottoscrivere i nuovi contratti. Si tratta di Arkadiusz Milik, Piotr Zielinski, Nikola Maksimovic e Sebastiano Luperto.

MILIK . Sembra essere tornato il sereno tra Milik e De Laurentiis . La società non ha intenzione di perderlo a zero nel 2021, e il nuovo accordo è pronto. Un contratto di cinque anni che farà guadagnare a Milik intorno ai tre milioni di euro a stagione (oggi ne guadagna 2.5), e dovrebbe esserci una clausola molto alta (nell’attuale contratto non c’è), ma qualcuno esclude la presenza della postilla risolutoria. Milik si sta confermando attaccante affidabile e di gran livello (dieci gol in stagione) nonostante le molte assenze. Per lui il rinnovo è scontato, a questo punto.

