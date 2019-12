Il Roma, Caiazza: "Lobotka? Mi fido del giudizio di Hamsik, al Napoli serve uno come Jorginho. Tutto fatto per il doppio colpo dal Verona"

Ultime notizie mercato Napoli – Salvatore Caiazza, giornalista del Roma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Lobotka è un elemento importante, chi conosce il calcio spagnolo, al di là dell’andamento del Celta Vigo, ne parla molto bene. Ne ha parlato molto bene anche Hamsik, mi fiderei del suo giudizio. Con Arteta all’Arsenal Torreira è tornato al centro del progetto. Lo slovacco ha dei costi alla portata. Allan spinge troppo per fare il vertice basso, mentre Fabian Ruiz può adattarsi a quel ruolo ma per ora fatica. Serve un giocatore alla Jorginho. Si sta già pensando al futuro con il doppio colpo dal Verona visto che sembrano in dirittura d’arrivo gli affari Rrahmani e Amrabat”.