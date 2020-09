Il Roma - Al Napoli è arrivata una richiesta per il prestito di Meret! Giuntoli ha dato disponibilità allo scambio alla pari Milik-Veretout

Calciomercato Napoli - Per ora Cristiano Giuntoli non si è mosso da Castel di Sangro, ma lo farà presto. Contatti fitti tra Napoli e Roma per venire a capo dello “scambio” di attaccanti, che dovrebbe accontentare tutti. Ma entrambe le società hanno fatto tentativi per altri giocatori.

La Roma ha chiesto Meret in prestito. Il Napoli ha detto no, ma si vocifera di una possibile apertura in caso di indennizzo di 10 milioni, mentre per il cartellino definitivo la somma richiesta da De Laurentiis sarebbe di 60 miloni. Nulla di praticabile, al momento: ma il portiere azzurro vorrebbe cambiare aria perché non si sente sicuro del posto da titolare.

Il Napoli ha provato con Jordan Veretout: per arrivare al centrocampista francese Giuntoli ha dato disponibilità allo scambio alla pari con Milik. La Roma ha detto no, ma attenzione. Sia l’affare (possibile) per l’ex Fiorentina che per il giovane portiere del Napoli sono ancora praticabili e possibili a prescindere dal discorso Milik-Under.