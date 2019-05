Il Roma - Affare Quagliarella, le premesse ci sono! Ancelotti ha già detto a De Laurentiis chi prendere

Da oggi si deve guardare al futuro. Ancelotti e i suoi ragazzi meritano una bella vacanza per poi rivedersi il 7 luglio a Dimaro per cominciare la preparazione. Nel frattempo si deve pensare a migliorare la rosa per dare concretezza alla mole di lavoro che c’è in mezzo al campo. «Abbiamo le idee chiare per il mercato», ha detto Ancelotti al termine della partita del Dall’Ara.

Ancelotti non ha escluso un ritorno di Quagliarella

In attacco si potrebbe rivedere in azzurro quel Fabio Quagliarella che dovette scappare da Napoli per problemi personali. Ancelotti non ha escluso un suo ritorno, anzi ha aperto un mondo ai tifosi dicendo: «Tutto può succedere». Dunque, le premesse ci sono. Oggi l’attaccante stabiese chiude la stagione contro la Juventus. Poi valuterà la sua posizione con la Sampdoria e farà una scelta di cuore che molto probabilmente gli farà chiudere la carriera con la squadra della sua città.

Si va, quindi, in vacanza con una stagione da 8 che sarebbe potuta essere migliore se solo si fosse fatto meglio in Europa League. Fino a dicembre si è stati esemplari in campionato e anche in Champions. Dove si è usciti per lo scarto di un gol. Ebbene, l’anno prossimo non si può vedere una seconda parte come quella che appena si è conclusa. Per migliorarsi si devono avere calciatori di esperienza che sappiano caricarsi sulle spalle il gruppo quando c’è un momento di scoramento. Ancelotti lo sa e ha già detto a De Laurentiis chi prendere.