"Il PSG compra Osimhen per 200 milioni!". Dietrofront Akatugba: "Stavo scherzando"

Lo diciamo subito: per il momento Victor Osimhen non si muove da Napoli e pensa solo a vincere lo scudetto. In futuro si vedrà. Ma stavolta a spaventare i tifosi napoletani ci ha pensato il suo amico e giornalista Oma Akatugba, che di recente lo ha intervistato in una chiacchierata molto intima sulla sua vita personale.

"Il PSG compra Osimhen"

Citando un tweet del magazine Sport Bible, secondo cui il Real Madrid sarebbe pronto a spendere complessivamente 1 miliardo di euro per acquistare Mbappé dal PSG e pagargli un ingaggio faraonico, Oma Akatugba ha scritto: "Il Paris Saint-Germain lo vende e compra Victor Osimhen con 200 milioni".

Ultime notizie. Poco dopo, visti anche i messaggi ricevuti, il giornalista nigeriano ha fatto dietrofront: "Stavo scherzando. Ama Napoli e vuole esserci e vincere trofei. Di recente lo ha detto anche in un'intervista".