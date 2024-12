Il Napoli vuole Dorgu, Gazzetta svela la strategia: chiudere a gennaio e prestito al Lecce pur di evitare aste

Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli ha le idee chiare per la prossima estate, e il grande obiettivo già stato individuato in Patrick Dorgu, esterno del Lecce. Il Napoli ha una strategia per mettere le mani sul 20enne danese, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Il Lecce fa una valutazione di 40 milioni. Dorgu piace a Conte, a Manna e a De Laurentiis, ha i requisiti per essere da Napoli a livello economico: ingaggio leggero, potenzialità di crescita e possibilità di assicurarsi un pezzo pregiato da rivendere tra qualche anno. Ecco perché il Napoli ha deciso di provare a chiudere il colpo già a gennaio, ovviamente lasciando il giocatore in prestito a Lecce fino a fine stagione. Per evitare aste, per far capire al giocatore quanto sia importante il suo acquisto per il progetto futuro”