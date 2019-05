Il Napoli segue sempre con mola attenzione Agustin Almendra del Boca juniors. Gli argentini, in caso d'addio, potrebbero virare su Daniele De Rossi. Ecco cosa ha dichiarato il direttore sportivo xeneize Burdisso a Fox Sports Argentina: "De Rossi? Penso che potrebbe venire, anche se in questo momento è più un desiderio che realtà. Daniele è un amico, ho parlato molto con lui, e per un giocatore come lui le porte sono sempre aperte"