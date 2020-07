Il Napoli si inserisce per Amavi, proposto scambio con Ghoulam al Marsiglia: Jordan al momento preferisce la Premier League [ESCLUSIVA]

Che il Napoli seguisse con attenzione Jordan Amavi ve lo avevamo raccontato molto tempo fa. Arrivano però delle novità importanti per quanto riguarda il terzino sinistro in forza al Marsiglia con contratto in scadenza nel 2021. Il club francese sta vivendo un momento particolare dal punto di vista societario (si parla di un cambio proprietà a stretto giro) e tecnico. Le ultime raccontano di un Napoli che ha chiesto ufficialmente informazioni per Amavi e sarebbe disposto a mettere sul piatto Ghoulam per fare uno scambio. Tuttavia Jordan, al momento, preferirebbe giocare in Premier League. Vedremo se nelle prossime settimane il discorso potrà avere dei risvolti positivi in chiave partenopea. Al momento registriamo l'interesse di Giuntoli.

